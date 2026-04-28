Başkan Özlü "Bu şehrin çehresini değiştirmeye kararlıyız"

Düzce'de kokoreç severlerin yeni adresi Melenpark içinde bulunan Kokoreççiler Çarşısı olacak. Çarşı yapılan törenle hizmete açıldı.

Düzce'de geçtiğimiz aylarda Asar Deresi yanındaki yerinden daha modern ve steril alana taşınan kokoreççiler, çarşı ismiyle yeni adreslerinde sevenlerine hizmet vermeye devam edecek. Daha modern daha temiz görselliği olan daha geniş alana taşınan kokoreççilerin bulunduğu çarşının açılışı da görkemli törenle yapıldı.

Açılışa; Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'deki kokoreççilerin önceden bulunduğu ortamı anlatarak taşınma nedenlerini şu sözlerle anlattı, "Kokoreççilerin olduğu yer önceden Asar Deresi kenarında bir yerdi. Burası derme çatma bir yerdi. Tuvalet sıkıntısı bile vardı. Bırakın hijyeni tuvaletleri bile doğru dürüst olmayan bir mekandı. Burayı taşımamız gerekiyordu. Yıkıyoruz diye eleştirenler oluyor. Biz önce yapıyoruz sonra yıkıyoruz. Kokoreççilerin yeni yeri şehir merkezine makul mesafede. Arkadaşlarım zaman zaman açılışları ya sabah 10.00'da yada öğlenden sonra 14.00'te yaptığımızı söylüyorlar ancak burasını akşam açıyoruz. Çünkü burası kokoreççiler çarşısı. Yani burada kokoreç akşamları yenir. İnşallah sık sık buraya geleceğiz ve burada esnaflarımızın misafiri olacağız."

"Düzce'de sessiz devrim gerçekleştiriyoruz"

Faruk Özlü konuşmasına Düzce'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara da değinerek, şehirde sessiz devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. Özlü, "Düzce'de biz sessiz devrim gerçekleştiriyoruz. Bunu siyaseten söylemiyorum. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de siyaset yapan bütün siyasi partilerimizin il başkanlarını davet ettik. Bir gün akşama kadar onlarla zaman geçirdik. Yaklaşık 2 saatlik bir brifing verdim ve akabinde projelerimizi dolaştık. Bilgilerimizi paylaştık. O gün arkadaşlarımızla programımızın başında 'görüşlerimiz farklı. Zaten aynı olsaydı aynı partide olurduk. Fikirleriniz, görüşleriniz varsa bizimle paylaşın' dedim. O gün akşama kadar birlikte dolaştık. Güzel bir iletişim gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra bu şehrin içme suyu alt yapısını tamamen yeniliyoruz. Proje tamamlandığında bin 250 kilometre hat değişmiş olacak. Büyük bir arıtma tesisi yapıyoruz. 130 bin metreküp kapasiteli. Şu anda ki arıtma tesisimizin kapasitesi 25 bin metreküptür. DSİ kanalıyla bir baraj projesi yapıyoruz. 3 Su kaynağından beslenecek ve önümüzdeki 100 yıl Düzce'ye yetecek olan bir şebeke sistemini döşüyoruz. Melen'in diğer tarafında modern sanayi sitesi yaptık. Kalan kısmını da bu sene içinde bitireceğiz" diye konuştu.

"Bu şehrin çehresini değiştirmeye kararlıyız"

Faruk Özlü konuşmasına; "Düzce'nin her yerinde inşaatımız, çalışmalarımız var. Bu şehrin çehresini değiştirmeye kararlıyız. Bu şehri bir üst lige, bir üst kalite seviyesine çekmeye kararlıyız. Her gün gece, gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki işin özü çalışmak" dedi.

"Asfalt, kaldırım ve bordür için 500 milyon TL ayırdık"

Başkan Özlü ayrıca bu sene asfalt çalışmalarıyla ilgili olarak ta bilgiler vererek şunları dile getirdi, "Bu sene asfalt, kaldırım ve bordür çalışmaları için 500 milyon TL ayırdık. Çünkü fiyatlar her gün değişiyor. Rakamla gitmek daha doğru. Ayrıca şu anda çalışan mazotlu, benzinli otobüslerimiz var. Bunların tamamını elektrikliye çevirme şeklinde bir çalışmamız var. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından yaklaşık 14 milyar lira bir bütçe onayı aldık. Yani yurtiçinden ya da yurtdışından kredi kullanmamız halinde 14 milyar liraya kadar garanti veriyor. Bu çok ciddi ve büyük bir rakam Biz bunun tahmini olarak 5 milyar TL'sini kullanacağız. Üstünü kullanmayı çok düşünmüyoruz. Toplamda 250 adet elektrikli otobüsü önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu şehre kazandıracağız. Bunların bir kısmı 18 metre olacak. Bir kısmı 12 metre bir kısmı da 8 buçuk metre olacak. Çalışmalarımızı Ulaşım A.Ş. üzerinden yürütüyoruz."

"Hal binası Düzce'ye yakışmıyor"

Faruk Özlü, konuşmasının sonunda ise artık miadını dolduran hal binasına değinerek, "Düzce Hal binası şehre yakışan bir bina değil. Hal binamızı taşımak istiyoruz. Daha gerilerde bir noktaya taşıyacağız. Onunda projelendirmesini yaptık. Yer tespitini yaptık. Yakında ona da başlayacağız. Biz bir şey yaparken 40 defa düşünüyoruz. Bir karar veriyoruz. Ondan sonra adım atıyoruz. Bir şeye karar verdikten sonra da dönmeyiz, onu yaparız. Onun için hiç endişe etmeyin. Biz bir hamle yapıyor bir girişimde bulunuyorsak arkasında çok ciddi bir hesap kitap matematik vardır" dedi.

"Üniversitemiz içinde önemli bir değer"

Rektör Nedim Sözbir; "Belediye Başkanımız Faruk Özlü devlet tecrübesini kendisi burada bizzat sergiliyor. Devletin üst kademesinde bakanlık yapmış ve şimdi de Düzce'ye hizmet ediyor. Özellikle üniversite olarak her faaliyetimize destek oluyor, paydaş oluyor. Fazlasıyla biz destek alıyoruz. Bu destekler üniversitemiz için çok önemli. Burada yapılan çalışmada şehrimiz için ve kokoreç severler için çok önemli. Şehrin güzelleşmesi adına güzel bir adım. Hem üniversitemiz adına hem de Düzce'de yaşayan birisi olarak kendisine teşekkür ederim. Bu çarşısının hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"Değerlerimizin ve değerlilerimizin kıymetini bilmeliyiz"

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ise konuşmasında önceki kokoreççilerin bulunduğu yerdeki bir anısını anlatarak, "Bu çarşı ile kokoreççiler artık Avrupai görünümde bir yere kavuştular. Burada Belediye Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür etmek istiyorum. Düzce'de oluşturduğu vizyonla çok büyük yol kat ediyoruz. Şu anda yapımı devam eden 6 tane 5 yıldızlı otel. Bunları tamamı Faruk Özlü'nün bireysel ilişkileriyle oluşturduğu çalışmalar. Yine odamız binası yükseliyor ve haziran ayında bitmiş olacak. Burada da belediye başkanımızın büyük desteği ile oldu. Ayrıca Gümrük Müdürlüğü yapıyoruz. Gümrük, Ticaret ve Sanayi Odasının işi. Bunu yapabilmek için bir misyon bir vizyon lazım. Bunu yaparken de belediye başkanımızın büyük desteğini gördük. Bu nokta da değerlerimizin ve değerlilerimizin kıymetini bilmeliyiz. Düzce'nin büyümesi, gelişmesi için bizde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak yanınızdayız" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından Kokoreççiler Çarşısı kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Açılışın ardından Belediye Başkanı Faruk Özlü ve açılışa katılanlar birlikte Kokoreççiler Çarşısında bulunan dükkanları gezdi. - DÜZCE