Başkan Er: Malatya'da 124 bin bağımsız bölüm hayata geçirildi - Son Dakika
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Başkan Er: Malatya'da 124 bin bağımsız bölüm hayata geçirildi

Başkan Er: Malatya\'da 124 bin bağımsız bölüm hayata geçirildi
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası 124 bin bağımsız bölüm inşa edildiğini, 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını ve ulaşım, içme suyu ile sosyal alan projelerinin sürdüğünü açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da 124 bin bağımsız bölümün hayata geçirildiğini, 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını ve ulaşım, içme suyu, spor ile sosyal yaşam alanlarında sürdürülen projelerle kentin geleceğinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Karakavak Mahallesinde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programına katıldı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışlarının temelinde yerinde hizmet ve doğrudan iletişim olduğunu vurguladı. "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" anlayışıyla düzenlenen buluşmalarda önceliklerinin vatandaşları dinlemek olduğunu belirten Başkan Er, Malatya'nın yeniden inşa sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Sami Er, Malatya'nın artık depremin yaralarını sardığını belirterek, "Bugün eskisinden daha güzel, daha dirençli ve daha güçlü bir Malatya inşa ediyoruz" dedi. Malatya'da, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini hatırlatan Başkan Er, yalnızca üstyapıya değil altyapıya da büyük yatırım yapıldığını söyledi. Kent genelinde 35 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Er, yıllardır kullanılan asbestli içme suyu hatlarının tamamen yenilendiğini, yeni arıtma tesisleriyle birlikte artık hiçbir atık suyun arıtılmadan doğaya bırakılmayacağını dile getirdi.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Er, yeni bulvarlar, alternatif yollar, ikinci viyadük, Kuzey ve Güney Kuşak yollarının yeni etapları ile Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi. Rezerv alan çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafikte de ciddi bir rahatlama yaşanacağını belirtti.

Su güvenliğinin de öncelikli konular arasında yer aldığını ifade eden Başkan Er, muhtemel afetlerde Malatya'nın susuz kalmaması için 70 milyon avroluk alternatif içme suyu projesinin hazırlandığını açıkladı. Fırat Havzası'ndan kente yeni bir su kaynağı kazandıracak proje ile Malatya'nın 100 yıllık su ihtiyacının güvence altına alınacağını belirtti.

Gençlere yönelik yatırımların da sürdüğünü kaydeden Başkan Er, yeni kütüphaneler, spor alanları ve sosyal yaşam merkezleriyle geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini söyledi. Kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını vurgulayan Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle Malatya'nın güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak yol konusunda da ciddi bir çalışma yürüttüklerini aktaran Başkan Er, 95 noktada çalışma yaptıklarını ifade etti. Konuşmasında ulaşım yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Çevre Yolu'nun birkaç ay içinde tamamlanacağını, Kuzey Kuşak ve Güney Kuşak yollarında önemli aşama kaydedildiğini belirtti. Kuzey Kuşak Yolu'nun Çöşnük'ten itibaren yeni bölümünün hizmete açıldığını ifade eden Başkan Er, bu yolun Güldal Akşit Bulvarı ile birleştirilmesi sayesinde fuar ve düğün dönemindeki yoğun trafiğin önemli ölçüde rahatladığını söyledi. Yeni bağlantı yolları, ikinci viyadük ve çevre yolu bağlantılarındaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Er, kamulaştırma süreçlerinin de büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Rezerv alanlarındaki çalışmalar nedeniyle geçici trafik sıkıntıları yaşandığını ifade eden Başkan Er, Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla transit araçların şehir merkezinden çıkacağını ve Kuzey ile Güney Kuşak yollarının devreye girmesiyle Malatya'nın ulaşımının önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşlarla buluşmasında belediyenin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak, kendisi belediyede bulunduğu sürece görüşmek isteyen herkesle bir araya geldiğini söyledi. Ankara'da yürüttüğü temasların Malatya'ya yatırım kazandırmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Er, haftanın belirli günlerinde bu nedenle şehir dışında bulunduğunu ifade etti. Belediyede olmadığı zamanlarda da vatandaşların bunu açık şekilde görebileceğini belirten Başkan Er, "Ben oradaysam gelen herkes benimle görüşür. Kapımız her zaman herkese açık" dedi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e taleplerini ileterek, şehir genelinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Başkan Er, Malatya'da 5'i yarı olimpik havuzlu 63 spor tesisi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Er: Malatya'da 124 bin bağımsız bölüm hayata geçirildi - Son Dakika

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