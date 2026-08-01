Bayraktar Seydikemer\'de Yangın İncelemesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen tarım alanlarını gezen Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bayraktar, ziyaret programı kapsamında Bayır Mahallesi'nde çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlerken, yangının tarımsal üretime verdiği zararın boyutuna dikkat çekti.

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, havaların ısınması, nem oranının düşmesi ve şiddetli rüzgarların yangınların hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı. Bunların büyük çoğunluğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ormanlara atılan cam şişeler, plastikler ve izmaritler büyük felaketlere yol açabiliyor" diye konuştu.

"Seydikemer'de 2 bin 128 dekar tarım alanı zarar gördü"

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 29 Temmuz'da Seydikemer'de çıkan yangından 7 mahallede yaşayan 151 üreticinin etkilendiğini açıkladı. Yangında toplam 2 bin 128 dekarlık tarım alanının zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, zarar gören alanların büyük bölümünü zeytinliklerin oluşturduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri açıklayan Bayraktar, "2 bin 116 dekar zeytinlik, 8 dekar incir bahçesi, 4 dekar sera alanı, 742 ton kaba yem stoku, 15,5 ton hazır yem, 36 ağıl, 12 ahır, 15 ambar, 1 kümes zarar gördü. Ayrıca 213 arılı kovan, 9 büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile 67 kanatlı hayvan da yangından etkilendi" dedi.

"45 ev tamamen yandı"

Yangının sadece tarım alanlarına değil, yerleşim yerlerine de zarar verdiğini belirten Bayraktar, bölgede 45 evin tamamen yandığını söyledi. Can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Aşırı ve yön değiştiren rüzgarlar yangının büyümesine neden oldu. Böyle büyük bir felakette can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir" ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarında vatandaşların ve çiftçilerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Bayraktar, özellikle karadan yapılan müdahalelerin yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Bayraktar, "Çiftçilerimiz traktörleri, ekipmanları ve tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu mücadelede vatandaşlarımızın katkısı çok önemliydi" dedi.

Yangın nedeniyle tarımsal üretimin ciddi zarar gördüğünü belirten Bayraktar, özellikle arıcılıkla uğraşan üreticilerin büyük kayıplar yaşadığını söyledi. Yanan evlerin yeniden yapılması ve üreticilerin desteklenmesi için Ankara'da girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Bayraktar, "Tarım sektörü son yıllarda don, kuraklık, sel, dolu ve yangın gibi afetlerden büyük zarar görüyor. Çiftçilerimizin üretimde kalabilmesi için daha fazla desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Tarım kesimine pozitif ayrımcılık yapılmalı"

Tarım sektörünün doğal afetlerden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu vurgulayan Şemsi Bayraktar, çiftçilerin desteklenmemesi halinde bunun gıda fiyatlarına ve enflasyona olumsuz yansıyacağını belirtti. Bayraktar, "Tarım kesiminden kopan her aile, Türkiye için daha fazla enflasyon ve gıda krizi anlamına gelir. Çiftçimizin üretimde kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

Ziyaretinin sonunda yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, benzer afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.