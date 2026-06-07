Bayramiç\'te 50 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ayazma Deresine 50 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu salımı yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen 50 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusunun, doğal stokları desteklemek amacıyla Bayramiç Ayazma Deresine salımını gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yavru alabalık salınım programına; Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Bayramiç İlçe Müdürü İbrahim Çobanoğlu ve teknik personel katıldı.

Doğal balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla yürütülen balıklandırma çalışmaları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek program doğrultusunda devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE