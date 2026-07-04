Beypazarı'nda Yılan Yolda Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yolda ilerleyen bir yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Beypazarı ilçesinin Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, yolun ortasında hareket eden bir yılanla karşılaştı. Vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak yılanın ilerleyişini kaydetti. Görüntülerde, boyuyla dikkat çeken yılanın bir süre yol ortasında ilerlediği görüldü. Yılan, daha sonra vatandaş tarafından uzaklaştırılarak yol kenarındaki otluk alana girdi ve gözden kayboldu. - ANKARA