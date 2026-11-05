Beytüşşebap\'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var

Beytüşşebap'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde soğuyan havalarla sararan meşe ağaçları ve bal ormanları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak kesimlerde ağaçlar sonbaharın son demlerini yaşıyor.
Şırnak'ta sonbaharda manzarasıyla hayran bırakan ormanlar dron ile görüntülendi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yaprakları sararan meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Bal ormanlarında havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak bölgelerde sonbaharda ağaçlar son demlerini yaşıyor.
Kaynak: İHA
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