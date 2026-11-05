Beytüşşebap'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var

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Beytüşşebap\'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var
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Beytüşşebap\'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde soğuyan havalarla sararan meşe ağaçları ve bal ormanları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak kesimlerde ağaçlar sonbaharın son demlerini yaşıyor.

Şırnak'ta sonbaharda manzarasıyla hayran bırakan ormanlar dron ile görüntülendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yaprakları sararan meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Bal ormanlarında havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak bölgelerde sonbaharda ağaçlar son demlerini yaşıyor.

Kaynak: İHA
BeytüşşebapŞırnakGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta sonbahar renkleri dronla görüntülendi, yüksek kesimde kar var - Son Dakika
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