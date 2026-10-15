Bingöl Karlıova\'da sağanak caddeleri göle çevirdi, esnaf mazgalları açmaya çalıştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta göle döndü.

Bingöl'de meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak, Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar iş yerlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Tıkanan mazgalları esnaf kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

"Dükkanlarımıza giremiyoruz"

İlçede esnaflık yapan Ömer Şengül, yağışın yoğunluğu nedeniyle iş yerlerine ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, "Geceden yağmur yağdı. Yağmur da fazla yağdı. Çok yoğun yağdığı için rögarları kapattı. Tabii biz kendi dükkanlarımıza gidemiyoruz. Gitmediğimiz için eşyalarımız hep suyun üzerine düşüyor. Arabalar da yan tarafta duruyor. Yol şu an kapalı, açık değil. Tıkalı yeri biz açtık, bakalım sonuç ne olacak" dedi.