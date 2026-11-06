Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi - Son Dakika
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Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi

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Bitlis Adilcevaz\'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi
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Bitlis Adilcevaz\'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkılı köyü, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olan köyde kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; köyde güzel görüntüler oluştu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.

Kaynak: İHA
AdilcevazTürkiyeGüncelBitlisYaşamÇevrekarSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi - Son Dakika
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