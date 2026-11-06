Bitlis Adilcevaz\'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendi

Bitlis Adilcevaz'da Kışkılı köyüne mevsimin ilk karı yağdı, yaşam olumsuz etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkılı köyü, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olan köyde kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; köyde güzel görüntüler oluştu.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Kışkılı köyü etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı. Özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinde kış hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını söyledi.
Kaynak: İHA
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