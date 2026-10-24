Bitlis Güroymak'ta tarihi alanlar Türk-İslam dönemi projesi kapsamında incelendi - Son Dakika
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Bitlis Güroymak'ta tarihi alanlar Türk-İslam dönemi projesi kapsamında incelendi

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Bitlis Güroymak\'ta tarihi alanlar Türk-İslam dönemi projesi kapsamında incelendi
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe'deki tarihi alanlar, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki proje kapsamında incelendi. Yetkililer ve akademisyenler, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için değerlendirmelerde bulundu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe mevkisindeki tarihi alanlar, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında incelendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile Batman Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hazal Ceylan Öztürker Demir ve Dr. Öğr. Üyesi M. Erşet Tokat, Kalender Baba Kümbeti ve Erentepe mevkisindeki tarihi alanları ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Yapı Kitabeleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, ilçedeki tarihi eserlerin korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İncelemelerde, bölgenin tarihi değerlerinin mevcut durumunun ele alındığı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların öneminin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErentepeGüroymakBitlisGüncelÇevreSon Dakika

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