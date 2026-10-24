Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası'na yüzlerce araçlık ziyaretçi akını trafiği tıkadı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası'na yüzlerce araçlık ziyaretçi akını trafiği tıkadı

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Bitlis Tatvan\'da Nemrut Kalderası\'na yüzlerce araçlık ziyaretçi akını trafiği tıkadı
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Bitlis Tatvan\'da Nemrut Kalderası\'na yüzlerce araçlık ziyaretçi akını trafiği tıkadı
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı; yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kalderaya inemeyen bazı ziyaretçiler dönerken jandarma ekipleri bölgede trafik akışını sağlamak için tedbir aldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken kalderada yüzlerce aracın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Milli park ilan edilmesinin ardından daha fazla dikkat çeken Nemrut Kalderası, son günlerde sonbaharın eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Medyada yer alan görüntülerin de etkisiyle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kalderaya akın etti. Kaldera içerisine inen araçların sayısının artmasıyla birlikte yoğun trafik oluştu. Öğle saatlerine doğru kaldera içindeki yollar araçlarla dolarken, yoğunluk zirveye kadar ulaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede uzun süre trafik sıkışıklığı yaşandı.

"Ziyaretçiler geri dönmekte zorlandı"

Yoğunluk nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyerek geri dönmek zorunda kalırken, birçok ziyaretçi kalderanın içine inemeden yalnızca zirve noktasından manzarayı izleyip bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Saatlerce süren trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

Bölgede yaşanan trafik kargaşası üzerine jandarma ekipleri kaldera içerisine inerek tedbir aldı. Ekipler, araçların kontrollü şekilde bölgeden çıkarılması ve trafik akışının sağlanması için çalışma yürüttü.

Nemrut Kalderası'nda yaşanan yoğunluk, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısına karşı ulaşım ve trafik düzenlemesine yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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