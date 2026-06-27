Bitlis'te Yayla Yolları İçin Kar Mücadelesi - Son Dakika
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Bitlis'te Yayla Yolları İçin Kar Mücadelesi

27.06.2026 10:04
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Bitlis'te kış şartları nedeniyle kapanan yayla yolları, ekiplerce açılmakta; göçerler için hayati öneme sahip.

Bitlis'te temmuz ayına sayılı günler kala yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kışın yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Horozdere, Süttaşı, Budaklı, Yoğurtlu, Aladana ve Hizan merkez yayla yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri temizlenerek ulaşım yeniden sağlanıyor.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerler için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte sürülerin yaylalara güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Açılan yaylalar, yaklaşık 35 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaparken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürerek göçerlerin yayla sezonunu sorunsuz geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar kalınlığının etkisini sürdürdüğünü belirterek, tüm yayla yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Yayla Yolları İçin Kar Mücadelesi - Son Dakika

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