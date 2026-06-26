Bodrum\'da ömrünü tamamlayan hafriyat sahası kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Peksimet mahallesinde bulunan hafriyat ve bağ-bahçe atık sahası ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "22 Haziran 2026 tarihli Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ortak kararı doğrultusunda, Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesi'nde bulunan Peksimet/Dereköy Hafriyat ve Bağ- Bahçe Atıkları Kabul Sahası, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sahada yürütülecek rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle özel araçlardan malzeme kabulüne kapatılmıştır. Kamusal hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, geçiş süreci boyunca rehabilitasyon çalışmalarının kontrollü bir şekilde yürütülebilmesi için yalnızca belediyeye ait araçlar tarafından gerekli malzemelerin sahaya taşınmasına belirli bir süre daha devam edilecektir. Bu uygulama 2026 yılı sonu itibarıyla sona erecek olup, rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte saha doğaya kazandırılacaktır. Sahanın mevcut fiziksel şartlarının özel araç giriş ve çıkışları açısından güvenli olmaması nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Bodrum ilçesinde oluşan bağ ve bahçe atıklarının kabulü Milas Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'na yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın belirtilen düzenlemeye hassasiyet göstermelerini rica eder, anlayış ve iş birliği için teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA