Boğazkale'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti - Son Dakika
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Boğazkale'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti

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Boğazkale\'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti
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Boğazkale\'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ormanlar sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi'ndeki yürüyüş güzergahları ziyaretçileri mest ederken, manzaralar havadan görüntülendi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar görsel şölen sunuyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerini mest ediyor. Ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle birlikte bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi mevkilerindeki yürüyüş güzergahları, güzelliğiyle mest ediyor.

Sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
BoğazkaleGüncelŞölenJaponÇorumYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Boğazkale'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti - Son Dakika
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