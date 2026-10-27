Boğazkale\'de Hattuşa Japon Bahçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçileri mest etti

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar görsel şölen sunuyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesi, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerini mest ediyor. Ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle birlikte bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Hattuşa Japon Bahçesi ve Hoşur Şelalesi mevkilerindeki yürüyüş güzergahları, güzelliğiyle mest ediyor.

Sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.