Çorum’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Çorum’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çorum’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Derelerin taşmasıyla bazı bölgelerde su baskınları oluştu, mezarlık duvarı yıkıldı ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Belediye Başkanı Adem Özel çalışmaları yerinde inceledi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, bazı evlerde de su baskınları yaşandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sebebiyle bazı evleri su basarken, mezarlık duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar meydana geldi. İlçede bulunan Budaközü, Tilkili ve Gökyokuş derelerinin yaşması sebebiyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yağış sebebiyle bazı evlerde su baskınları meydana gelirken, bir mezarlığın duvarı yıkıldı. Bazı yollarda oluşan hasar nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşandı.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, yağıştan etkilenen bölgelerde ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: İHA

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