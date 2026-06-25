Bolu\'da Şehit Parkına Modern Yenileme

Bolu Belediyesi, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Ziya Sarpkaya Parkı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında, parktaki çocuk oyun alanları da modernize edilerek yenileniyor.

Bolu Belediyesi, mevcut park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım ve revize çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Sağlık Mahallesi'nde yer alan ve 2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Ziya Sarpkaya'nın adını yaşatan park için harekete geçti. Havaların ısınmasını fırsat bilen Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalara hız verdi. Parkın genelinde baskı beton imalatları aralıksız sürerken, özellikle çocukların daha güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla mevcut oyun alanları da baştan aşağı yenilenmeye başlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen Şehit Ziya Sarpkaya Parkı'nın, yenilenen yüzü ve modern çocuk oyun gruplarıyla kısa süre içerisinde yeniden hizmete sunulacağı öğrenildi. - BOLU