Bolu\'da trafik güvenliği için yol çizgileri yenileniyor

Bolu Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu sağlamak amacıyla zamanla yıpranan yol çizgilerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Ulaşım Birimi ekipleri, kent trafiğini daha güvenli ve düzenli hale getirmek için yatay işaretleme çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda zamanla silinerek belirginliğini yitiren yol çizgileri baştan aşağı yenileniyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu Rauf Denktaş Heykeli ile 12 Kasım Deprem Anıtı arasındaki güzergahta yürütülen titiz mesai sonucunda, orta şerit ve yol kenar çizgileri yeniden çizilerek daha görünür hale getirildi.

Çalışmalar yaz boyunca devam edecek

Yapılan yenileme işlemiyle birlikte sürücülerin şerit takibinin kolaylaştırılması, sürüş konforunun artırılması ve yaya güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Trafik düzenine büyük katkı sağlayan yatay işaretleme çalışmalarının, yaz dönemi boyunca kentin ihtiyaç duyulan farklı noktalarında da planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - BOLU