Bolu Dağı'nda sis ve yağış sürücüleri zorluyor, görüş 30 metreye kadar düştü. - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis ve yağış sürücüleri zorluyor, görüş 30 metreye kadar düştü.

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Bolu Dağı\'nda sis ve yağış sürücüleri zorluyor, görüş 30 metreye kadar düştü.
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Bolu Dağı\'nda sis ve yağış sürücüleri zorluyor, görüş 30 metreye kadar düştü.
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Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürüyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken kayganlaşan yol zemini risk oluşturuyor, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bölgede sık sık devriye atıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol zemini de sürücüler için risk oluşturuyor. Güzergahı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de bölgede sık sık devriye atarak yolu kontrol ediyor.

Bölgede sis ve yağışın ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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