Bolu Mudurnu\'da Dedeler-Cuma köy yolunda 7,2 kilometre sıcak asfalt çalışması başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Dedeler-Cuma köyleri grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. 7,2 kilometrelik yolun, çalışmaların tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bolu İl Özel İdaresi, kent genelindeki köy yollarında bakım, onarım ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mudurnu ilçesinde bulunan Dedeler-Cuma köyleri grup yolunda sıcak asfalt (BSK) çalışması gerçekleştiriliyor. Toplam 7,2 kilometre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalarla vatandaşların ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor. Özellikle kış aylarında etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı daha dayanıklı yolların oluşturulması hedefleniyor. Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin, kent genelinde köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.