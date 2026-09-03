Bor'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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Bor'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

Bor\'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi
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Niğde'nin Bor ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem bitkileri üretim alanlarında kontrol çalışması yaptı. Müdür Soner Kahraman ve ziraat mühendisleri arazileri inceleyerek gelişim durumunu denetlerken, saha çalışmalarının ilçe genelinde süreceği bildirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde yem bitkileri üretim alanları denetlendi.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yem bitkileri üretim alanlarında kontrol çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, ziraat mühendisleri Esra Duman ve Burhan İleri ile birlikte üretim sahalarını ziyaret etti. Arazilerde incelemelerde bulunan ekip, yem bitkilerinin gelişim durumu ve üretim sürecine ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Niğde, Çevre, Bor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bor'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bor'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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