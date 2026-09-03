Bor\'da yem bitkileri üretim alanları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

Niğde'nin Bor ilçesinde yem bitkileri üretim alanları denetlendi.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yem bitkileri üretim alanlarında kontrol çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, ziraat mühendisleri Esra Duman ve Burhan İleri ile birlikte üretim sahalarını ziyaret etti. Arazilerde incelemelerde bulunan ekip, yem bitkilerinin gelişim durumu ve üretim sürecine ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.