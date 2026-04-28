Bozdoğan\'da sosyal alanlarda düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına Gençlik Parkı'nda devam ediyor. Bu kapsamda parkta çardak kurulumu ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte özellikle yaz aylarında parkı kullanan vatandaşlar için daha konforlu ve kullanışlı alanlar oluşturulması hedefleniyor. Yeni çardaklarla gölgelik dinlenme alanları kazandırılırken, peyzaj çalışmalarıyla parkın estetik görünümünün de güçlendirilmesi planlanıyor.

Başkan Özel: "Sosyal yaşam alanlarını güçlendiriyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki park ve yeşil alanların sosyal yaşamın önemli merkezleri haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Özel, Gençlik Parkı'nda yürütülen çardak ve çevre düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların daha huzurlu, ferah ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yapılan düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Gençlik Parkı'nın dinlenme ve sosyalleşme açısından daha işlevsel bir yapıya kavuşacağı belirtilirken, Bozdoğan genelinde benzer çalışmaların planlı şekilde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN