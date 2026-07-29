Büyükşehir’den Akademi Caddesi’ne konfor ayarı - Son Dakika
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Büyükşehir’den Akademi Caddesi’ne konfor ayarı

Büyükşehir’den Akademi Caddesi’ne konfor ayarı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenileme çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde ulaşımı güvenli ve konforlu kılmak için harekete geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenileme çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde ulaşımı güvenli ve konforlu kılmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Akademi Caddesi'nde başlatılan yol yenileme çalışması tamamlandı. Altyapı çalışmaları sonrası bakım ve onarım ihtiyacı bulunan güzergahta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak 1.500 tonluk kazı ve dolgu imalatı gerçekleştirdi. 500 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki caddede kazı ve dolgu çalışmaları sonrası 1.800 ton asfalt kaplaması yapıldı.

Caddenin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Odunluk Mahallesi Muhtarı Özlem Akman, "Çalışmalardan dolayı memnunuz. Burası yoğun bir noktada yer alıyor. AVM ve iş merkezleri var. Vatandaşlarımızın da talepleri olmuştu. Ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir’den Akademi Caddesi’ne konfor ayarı - Son Dakika

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