Çalyan Buzul Gölü: Yazın Kış Deneyimi

Van'da, 3 bin 200 metre rakımda gizlenen Çalyan Buzul Gölü, yaz mevsiminde bile kışın izlerini taşıyan etkileyici görüntüsüyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Dağların arasında saklı kalan bu eşsiz doğa harikası, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Gürpınar ilçesinde yer alan ve el değmemiş doğasıyla etkileyen Faraşın bölgesindeki Çalyan Buzul Gölü, son dönemde doğaseverlerin ve yerli turistlerin odak noktası haline geldi. Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan bu gizli cennet, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Yüksek rakımlı zirvelerin eteğine yaslanan Çalyan Buzul Gölü'nün en dikkat çekici özelliği ise gölün kıyısına kadar uzanan, kıştan kalma metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri. Temmuz ayının sıcak günlerinde bile erimeyen dev kar tabakaları ile turkuaz renkli gölün aynı karede buluşması, ziyaretçilerine adeta iki mevsimi aynı anda yaşatıyor. Zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılan göl, berrak suyu, serin havası ve dağların yamaçlarını süsleyen kar örtüsüyle misafirlerine eşsiz kareler sunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise buz gibi sulara girerek yüzmenin keyfini çıkarıyor. Yaz sıcağında bile oldukça düşük sıcaklığını koruyan buzul gölünde serinleyen doğaseverler, aynı gün içerisinde hem metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerinin üzerinde yürüyüp hem de gölde yüzmenin eşsiz deneyimini yaşadıklarını ifade ediyor.