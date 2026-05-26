Çanakkale'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Orman Girişleri Yasaklandı

26.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de orman yangınları riski nedeniyle, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı.

Çanakkale Valiliği tarafından orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde ormana girişler 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı mücadele çalışmaları sürüyor. Yangın sezonunun başlamasıyla beraber il ve ilçelerde uzman personel ile beraber çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliğinin son aldığı karara göre ise orman yangınları açısından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartlar nedeniyle Çanakkale il genelindeki ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; kuraklık, yangın riski veya henüz tamamen söndürülmemiş yangınların mevcut olduğu olağanüstü durumlarda mülki amirler tarafından belirli süreyle ormanlara girişin yasaklanabileceği hükmüne istinaden, Valiliğimiz kararıyla; Çanakkale ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevli personel haricinde 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımızın yeşil vatanımızın korunması, can ve mal güvenliğimiz adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Orman Yangınları, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Ormana, Eylül, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çanakkale'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:16:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.