Çanakkale'de Yangınların Önlenmesi İçin Denetim - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangınların Önlenmesi İçin Denetim

Çanakkale\'de Yangınların Önlenmesi İçin Denetim
12.06.2026 07:37
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Biçerdöver ve balya makinelerinde yangın önleme denetimleri yapıldı, üreticilere eğitim verildi.

Çanakkale'de orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla biçerdöver ve balya makinelerinde denetim yapıldı.

Çanakkale'de hububat hasadının başlamasıyla, orman ve anız yangınlarının önlenmesi, dane kaybının en aza düşürülmesi ve bu konuda üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla Çanakkale Valiliği öncülüğünde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından oluşturulan komisyon tarafından görevlendirilen personeller hububat hasadı yapan biçerdöverler ile balya makinalarında denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde biçerdöver operatörlerinin G sınıfı sürücü belgesi ya da Biçerdöver Operatör Belgesi'ne sahip olup olmadıkları ile en az 6 kilogramlık iki adet dolu yangın söndürücü cihaz, dolu su tankeri biçerdöverlerde bulunup bulunmadığı denetlendi. Gerekli belgeleri ve ekipmanları bulunmayan biçerdöverlerin faaliyetlerine izin verilmiyor.

Kontroller sırasında dane kayıplarının önüne geçilebilmesi için teknik ekipler tarafından ölçümler yapıldı ve üreticiler bilgilendirildi.

Biçerdöver, balya makinesi ve ot biçme makineleri kullanıcılarına hasat sırasında alınması gereken önlemler anlatıldı. Orman yangınlarının önlenmesi adına, ormana bitişik hububat tarlalarında hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulması gerektiği vurgulanarak, köy muhtarları ve üreticiler uyarıldı.

Ekipler tarafından ayrıca su tankerlerinin ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı konusunda eğitim verildi. Denetimler il merkezi ve ilçelerde hasat sezonu boyunca aralıksız olarak devam edecek.

Denetimlere katılan Çanakkale İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Ramazan Eren, "Biçerdöver ile hasat kontrolü, anız yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hasat süresince denetimlere devam ediyoruz. Hem denetim hem de bilgilendirme yapıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çanakkale'de Yangınların Önlenmesi İçin Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Çekici Evrim Çekici:
    iyi bir adım ama umarım bu denetimler gerçekten etkili olur çünkü daha önceki deneyimlerimize bakarsak biraz sınırlı kalabiliyo bu tür çalışmalar 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Murat Süleyman Murat:
    güzel bir girişim ama gençler artık bu tür uyarıları pek dinlemiyor çoğu zaman kendi yollarını gidiyo 0 0 Yanıtla
  • Ali Özköylü Ali Özköylü:
    eski zamanlar çok daha iyiydi ya şimdi her şey böyle acele acele yapılıyo sonra da yangın çıkıyo denetim denetimsiz işte o yüzden hep sorun yaşıyoz 0 0 Yanıtla
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