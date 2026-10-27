Çankırı\'da Şabanözü-Eldivan yolunda sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

Çankırı'da Şabanözü-Eldivan yolunda sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sis, Şabanözü-Eldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye indirdi. Yoğun sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, Şabanözü- Eldivan yolunda görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: İHA
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