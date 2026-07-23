Çayırova'ya 18 bin 500 metrekarelik sosyal alan - Son Dakika
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Çayırova'ya 18 bin 500 metrekarelik sosyal alan

Çayırova\'ya 18 bin 500 metrekarelik sosyal alan
23.07.2026 12:23  Güncelleme: 12:24
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Çayırova'da 18 bin 500 metrekarelik Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları kapsamında ağaç ve bitki dikimine başlandı. Parkta çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yer alacak.

Çayırova'da 18 bin 500 metrekare alana sahip Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarında ağaç ile bitki dikim aşamasına geçildi.

Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerine yeni sosyal alanlar kazandırmak amacıyla Çayırova Mahallesi'nde bulunan parktaki çevre düzenleme projesini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim vaatleri arasında yer alan ve millet bahçesi konseptiyle projelendirilen alanda, yürüyüş yolu imalatlarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ağaç ve bitki dikimine başlandı.

18 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek

Toplam 18 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen yenileme çalışmaları kapsamında parkta; 3-6 ile 6-12 yaş grubu çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, seyir terasları, fitness ile yürüyüş alanları, halı saha, basketbol sahası, sosyal tesis, mescit, bebek bakım odası ve otopark yer alıyor. Ağaçlandırma ve son çevre düzenlemelerinin ardından parkın kısa süre içinde ilçe sakinlerinin kullanımına açılması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Yerel Haberler, Belediye, Çocuk, Yaşam, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çayırova'ya 18 bin 500 metrekarelik sosyal alan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'ya 18 bin 500 metrekarelik sosyal alan - Son Dakika
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