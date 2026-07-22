Uğur Mumcu Caddesi modern kimliğine kavuşuyor - Son Dakika
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Uğur Mumcu Caddesi modern kimliğine kavuşuyor

Uğur Mumcu Caddesi modern kimliğine kavuşuyor
22.07.2026 11:14  Güncelleme: 11:15
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki Uğur Mumcu Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt, kaldırım, orta refüj ve aydınlatma imalatlarıyla cadde modern bir görünüme kavuşacak, ulaşım konforu artırılacak.

Çayırova'da Uğur Mumcu Caddesi, yürütülen üstyapı çalışmalarıyla baştan sona yenileniyor. Altyapısı tamamlanan caddede asfalt, kaldırım, orta refüj ve aydınlatma imalatları sürerken, çalışmaların tamamlanmasıyla güzergah modern görünümü ve konforlu ulaşım imkanıyla hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'nın önemli ulaşım akslarından Uğur Mumcu Caddesi'ni baştan sona yeniliyor. Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında bağlantı sağlayan güzergah, çalışmaların tamamlanmasıyla daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşacak. Cadde üzerinde orta refüj düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ederken, baskı beton kaldırım imalatı öncesinde aydınlatma direklerine ait alt kaidelerin montajı gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında cadde, düzenli ve estetik görünümüyle dikkat çekecek. Çalışmalar kapsamında 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım yapılacak, 58 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Böylece hem gece güvenliği artırılacak hem de caddeye modern şehir kimliği kazandırılacak. Üstyapı öncesinde bölgede kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 2 bin 100 metre içme suyu, 2 bin 400 metre kanalizasyon ve 186 metre yağmur suyu hattı yenilendi. Ayrıca 527 metre dere ıslahı yapılırken, 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşendi. Elektrik altyapısı da bin 100 metre alçak ve bin 100 metre orta gerilim hattıyla güçlendirildi.

Çalışmalar planlı ilerliyor

Kurban Bayramı öncesinde caddenin 500 metrelik bölümünde üstyapıyı tamamlayan ekipler, çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Bugüne kadar 5 bin 72 ton PMT serimi ve 2 bin 715 ton asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Proje sonunda toplam 5 bin 50 ton asfalt serilecek. Yapılan zemin iyileştirmeleri ve dayanıklı asfalt uygulamalarıyla sürüş konforu artırılırken, kaldırım düzenlemeleri ve yol çizgileriyle yaya ve araç güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Uğur Mumcu Caddesi, akıcı trafik yapısı, modern üstyapısı ve estetik görünümüyle Çayırova'ya değer katacak; hem ulaşımın hem de yaşam kalitesinin yeni adreslerinden biri olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Uğur Mumcu Caddesi modern kimliğine kavuşuyor - Son Dakika

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