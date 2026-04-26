Çermik\'te bozulan yolların yapımına başlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yağışlardan dolayı bozulan mahalle yollarının yapımına başlandı.

Çermik'te kış ve ilkbahar mevsiminde yoğun yağış alınması sonucu ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yollarda bozulma meydana geldi. Bozulan yolların yapımına Çermik Belediyesi tarafından başlandı. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışanlardan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Karamehmetoğlu, mahalle yollarının yapımına başladıklarını, ilçe merkezindeki yolları onaracaklarını söyledi. Yolu olmayan yeni mahallelere yol açılacağını kaydeden Karamehmetoğlu, bu yıl yaklaşık 30 kırsal mahalle yolunu yapacaklarını, 2027 yılında yolu olmayan kırsal mahalle kalmayacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR