Çeşme sahillerindeki kirlilik tatilcilerin tepkisine neden oldu

İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'de bulunan Ilıca Plajı'na gelen tatilciler, sahil şeridini kaplayan deniz yosunu kalıntıları, balık ölüsü ve plastik atıklara tepki gösterdi. Denize geldiklerinde hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen vatandaşlar, kirli sahilde denize girmek zorunda kaldı.

İzmir'in ünlü tatil merkezlerinden biri olan Çeşme Ilıca Plajı'ndaki kirlilik, tatilcilerin tepkisini çekti. Denize girmek ve kumsalda vakit geçirmek için plaja gelen vatandaşlar, kıyı şeridi boyunca biriken deniz yosunu kalıntıları, plastik şişe, kıyıya vurmuş balık ölüsü ve birçok atıkla karşılaştı. Kirli görüntü karşısında hayal kırıklığına uğrayan tatilciler, kirli sahillerde denize girmek zorunda kaldı. Vatandaşlar Çeşme Belediyesi'ne tepki göstererek denizin temizlenmesini istedi.

Plajların bakımsız olduğunu belirten tatilcilerden Muhammet Furkan Ünsal, "Deniz pislik içinde. Ölü balıklar var. İğrenç bir ortam var" diye konuştu. Manisa'dan günübirlik tatil için İzmir'e gelen Ömer Uygur da sahilin geçen sene daha kalabalık olduğunu, denizin içinde pisliklerin bulunduğunu ve kirlilikten dolayı bu sene insanların gelmediğini ifade etti.

Denizin temiz, kumsalın ise bakımsız olduğunu kaydeden Fuat Kırten, "Burada zaten tesis yok. Deniz temiz ama kumsal kısmı çok bakımsız. Ilıca deyince artık gelmek istemiyoruz. Deniz kirli, balık ölümleri de kirlilikten oluyor. Burada belediyenin çalışan personeli yok" dedi.

"Kirlilikten dolayı denize giremedik"

Ailesiyle tatile geldiğini ancak kirlilikten dolayı denize giremediklerini aktaran Halime Dereli, "Deniz çok kötü olmuş. Uzun süredir gelmiyorduk ama geldiğimize pişman olduk. Belediyeye öneride bulunmak istiyorum. İnsanlar buraya ailesiyle geliyor ama bu pislik İzmir'e yakışmamış. Biz otele gitmek zorunda değiliz. Kirlilikten dolayı denize giremedik, her tarafımıza pislikler bulaştı" ifadelerini kullandı.