Çöl Sıcakları İnekleri Strese Sokuyor - Son Dakika
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Çöl Sıcakları İnekleri Strese Sokuyor

Çöl Sıcakları İnekleri Strese Sokuyor
22.07.2026 10:19
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Aydın'da çöl sıcakları nedeniyle süt verimliliği düşen inekler için sanayi tipi vantilatör takılıyor.

Aydın ve çevresinde etkili olan çöl sıcakları inekleri strese soktu. Birçok süt işletmesinde sıcaklar nedeniyle ineklerde süt verimliliği düşünce yetiştiriciler ineklerin rahatı için işletmelere sanayi tip vantilatör taktırmaya başladı.

Kalın deriye sahip ineklerin en rahat hissettiği ve en yüksek verimi verdiği optimum sıcaklık aralığı +12 derece ile +18 derece arası olduğunu ve +22 derece üzerindeki sıcaklığın inekleri strese soktuğunu belirten yetiştirici Hüdaverdi Akgül, hayvanların sağlığını ve verimliliğini korumak amacıyla besihanelere vantilatör taktıklarını belirtti.

Vantilatör ile serinleyen ineklerde verim kaybı yaşanmadığını belirten Akgül, "Sıcaklar artınca ineklerde süt verimliliği ciddi oranda düştü. Buzağıların gelişimi yavaşladı. Bu nedenle yüksek debili sanayi tipi pervaneler ile ortamı serinletip sineklerin de bölgeden uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede inekler stresten kurtuluyor ve verimlilik artıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Yaşam, Çevre, Çöl, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çöl Sıcakları İnekleri Strese Sokuyor - Son Dakika

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