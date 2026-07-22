Çöl Sıcakları İnekleri Strese Sokuyor

Aydın ve çevresinde etkili olan çöl sıcakları inekleri strese soktu. Birçok süt işletmesinde sıcaklar nedeniyle ineklerde süt verimliliği düşünce yetiştiriciler ineklerin rahatı için işletmelere sanayi tip vantilatör taktırmaya başladı.

Kalın deriye sahip ineklerin en rahat hissettiği ve en yüksek verimi verdiği optimum sıcaklık aralığı +12 derece ile +18 derece arası olduğunu ve +22 derece üzerindeki sıcaklığın inekleri strese soktuğunu belirten yetiştirici Hüdaverdi Akgül, hayvanların sağlığını ve verimliliğini korumak amacıyla besihanelere vantilatör taktıklarını belirtti.

Vantilatör ile serinleyen ineklerde verim kaybı yaşanmadığını belirten Akgül, "Sıcaklar artınca ineklerde süt verimliliği ciddi oranda düştü. Buzağıların gelişimi yavaşladı. Bu nedenle yüksek debili sanayi tipi pervaneler ile ortamı serinletip sineklerin de bölgeden uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede inekler stresten kurtuluyor ve verimlilik artıyor" dedi. - AYDIN