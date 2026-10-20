ÇOMÜ'lü araştırmacı Kaz Dağları'nda 1705 metrede yeni böcek türü keşfetti - Son Dakika
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ÇOMÜ'lü araştırmacı Kaz Dağları'nda 1705 metrede yeni böcek türü keşfetti

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ÇOMÜ\'lü araştırmacı Kaz Dağları\'nda 1705 metrede yeni böcek türü keşfetti
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ÇOMÜ'den Doç. Dr. Şahin Kök, Bayramiç'teki Kaz Dağları'nda 1705 metrede Kardikeni bitkisinde yeni bir böcek türü keşfetti. Türe Anuromyzus acantholimonis adı verildi, çalışma Zootaxa'da yayınlandı.

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü daha keşfetti.

Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları'nın bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgedeki 'Kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenen dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Doç. Dr. Şahin KÖK tarafından keşfedilen yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı 'Anuromyzus acantholimonis' ismi verildi.

Doç. Dr. Şahin Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan 'Zootaxa' dergisinde yayınlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ÇOMÜ'lü araştırmacı Kaz Dağları'nda 1705 metrede yeni böcek türü keşfetti - Son Dakika
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