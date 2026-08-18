COP31 hazırlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı "COP31 Türkiye Buluşmaları-Gaziantep" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi (COO) Burak Demiralp, "Yeşil dönüşüm yeni pazarlara erişim, finansmanı artırma ve uluslararası rekabet gücünü koruma açısından önemli" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen program, GAİB Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapıldı. Yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla düzenlenecek zirvede ülkeler iklim anlaşmalarına ilişkin müzakereler yürütecek. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi (COO) Burak Demiralp'in yanı sıra protokol üyeleri, kamu kurumları, özel sektör ve akademi temsilcileri ile ilgili paydaşlar katıldı.

"Yeşil dönüşüm yeni pazarlara erişim, finansmanı artırma ve uluslararası rekabet gücünü koruma açısından önemli"

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi Burak Demiralp, yeşil dönüşümün öneminden bahsetti. Demiralp, "Yeşil dönüşüm sanayi açısından yalnızca çevresel bir yükümlülük değil, yeni pazarlara erişmenin, finansman imkanlarını geliştirmenin ve uluslararası rekabet gücünü korumanın önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Türkiye olarak bu yıl önemli bir uluslararası sorumluluğu üstleniyoruz. COP31 Başkanımız ve Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koymuş olduğu yaklaşım doğrultusunda hedefimiz iklim politikalarını somut uygulamalara, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmektir. İklim değişikliğiyle mücadele topyekun seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Bu dünya hepimizin, bu çevre hepimizin, biz COP31 eylem günleri olarak 10 öncelikli eylem alanlarını belirledik. Yeşil sanayileşmede bu gündemin en önemli uygulama alanlarından bir tanesini oluşturuyor" dedi.

"Antalya'ya gelecek katılımcılara güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir biçimde işleyen bir konferans sunmayı amaçlıyoruz"

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi hakkında da konuşan Demiralp, "Temel hedefimiz Antalya'ya gelecek katılımcılara güvenli ve erişilebilir, sürdürülebilir biçimde işleyen bir konferans sunmayı amaçlıyoruz. Birçok kültürü ve medeniyeti bir arada bulunduran tarihi zenginliklerle dolu günümüz itibariyle devasa bir sanayi ve ticaret ağına sahip olan bu şehir COP31 operasyonları süreçlerinde değerli destekçilerimizden bir tanesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"COP31'e hazırlanıyoruz, hazır olacağız ve en çok destek verenlerden biri olacağız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise iklim ve çevre konusundaki şehir vizyonunu hakkında konuşarak, "İl olarak biz COP31'e hazırlanıyoruz, hazır olacağız ve en çok destek verenlerden biri olacağız, onu vaat ediyoruz. Önceden bu tip masalarda, masanın köşesinde kendisine yer bulduğunda sevinen bir ülke olmaktan, bugün bu organizasyonları yapan ve dünyanın merkezi olan ülke olma noktasına ulaştık. Bu konuda bize liderlik yapan ve bu liderliğiyle de Türkiye Yüzyıl'ı denildiğinde neyi anlatmak istediğini daha iyi anlamamıza gayret etmemiz gereken Cumhurbaşkanımızın vizyonuna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 12 yıllık çalışmalarını aktardı

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de COP31'in önemi ve zirveye yönelik hazırlık çalışmaları hakkında sunum yaptı. Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin COP31'e yönelik hazırlık sürecini, bu kapsamda belirlenen prensipleri ve 2014 yılından bu yana hayata geçirilen yatırımları katılımcılara aktardı.

Konuşmaların ardından İklim Değişikliği Başkanı ve COP31 İklim Diplomasisi Baş yetkilisi Prof. Dr. Halil Hasar, COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan ve COP31 Green Zone İşbirliği Direktörü Elif Avşar, katılımcılara COP31 hazırlık sürecine ilişkin sunum yaptı.