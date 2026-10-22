Çorum\'da 2 okul bahçesine 250 kişi kapasiteli spor salonu yapımına başlandı

Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2 okulun bahçesine spor salonu yapılması için çalışmalara başlandı.

Daha önce 4 mahalle, 11 okul bahçesi olmak üzere toplam 15 sentetik sahayı Çorum'a kazandıran Çorum Belediyesi, 2 okulun bahçesine yapılacak olan 250 kişi kapasiteli spor salonları içinde çalışmaları başlattı. Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu'nun bahçelerine 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonları kazandırılması için ihale süreci tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar da hız kesmeden başlatıldı. 360 gün içerisinde tamamlanması planan spor salonları sayesinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini daha uygun şartlarda yapmalarına ve sportif faaliyetlere daha fazla katılmalarına imkan sağlanması hedefleniyor.