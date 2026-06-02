Sivas'ta etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Yıldız Beldesi'nde bulunan Değirmenaltı Şelalesi coştu. Debisi artan şelale, ortaya çıkan etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekti.

Sivas kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Beldesi'ndeki Değirmenaltı Şelalesi, son günlerde etkisini artıran yağışlar ve yüksek kesimlerde biriken karların erimesiyle birlikte coştu. Artan su debisiyle birlikte şelale, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 27 metre yükseklikteki sarp kayalıklardan dökülen şelale, bahar mevsiminin etkisiyle adeta yeniden canlandı. Yağan karların erimesi ve yağışların artmasıyla su seviyesinde yaşanan yükseliş, bölgedeki doğal güzelliği daha da ön plana çıkardı. Ziyaretçilerini ağırlayan Değirmenaltı Şelalesi, Değirmenaltı Mağaraları ile birlikte bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen şelalenin coşkulu hali dron ile görüntülendi.

"Ülkemizin doğal güzelliklerinden birisi"

Şelaleyi ziyaret eden Soner Ateş, bu yıl yağışlardan dolayı suyun çok fazla olduğunu söyleyerek, "Bayram tatili için memleketimize geldik. Beldemizin güzel yerlerinden biri olan Değirmenaltı Şelalesi'ni ailemizle yine ziyaret ediyoruz. Sürekli geldiğimiz ve görmeye alışık olduğumuz bir yer. Buranın daha çok tanınması ve çevre düzenlemesinin yapılması da en büyük isteklerimizden biri. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu yıl yağışlardan dolayı burada da su seviyesi oldukça yüksek. Burası doğal bir oluşum ve kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Ailelerin vakit geçirebileceği çok güzel bir alan. Değerini bilmemiz gereken bu doğal oluşum, ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biridir" dedi.

"Su seviyesi çok yüksek"

Şelaleyi ziyaret eden Turan Demir ise şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Her yerde olduğu gibi burada da yağışlardan dolayı su seviyesi çok yükselmiş. Doğal bir oluşum olduğu için tavsiye ederim. Herkes burayı gelip görmeli. Özellikle bu şelaleyi görmek için geldik. Daha önce duymuştuk zaten şimdi geldik gezince, görünce çok beğendik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu. - SİVAS