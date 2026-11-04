Denizli\'de fotokapanlara vaşak, kurt, geyik ve yaban keçisi yansıdı

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kentin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi, ve keklikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Denizli'nin ormanları, barındırdığı zengin yaban hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kentin farklı ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, doğada yaşayan yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

İnsan hareketliliğinden uzak doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlara vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklikler takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.