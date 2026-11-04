Denizli\'de fotokapanlara vaşak, kurt, geyik ve yaban keçisi yansıdı

Denizli'de fotokapanlara vaşak, kurt, geyik ve yaban keçisi yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar, vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklikleri görüntüledi. İnsan hareketliliğinden uzak alanlardaki kameralar, türlerin doğal yaşamını sürdürdüğünü gösterdi.
Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kentin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi, ve keklikler doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Denizli'nin ormanları, barındırdığı zengin yaban hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kentin farklı ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, doğada yaşayan yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.
İnsan hareketliliğinden uzak doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlara vaşak, kurt, geyik, yaban keçisi ve keklikler takıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde hayvanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürdüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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