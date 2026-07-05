Denizli için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yağışların 05 Temmuz 2026 Pazar günü saat 12.30 itibarıyla başlaması ve akşam saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi. Yapılan açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve titiz olunması gerektiği vurgulandı. - DENİZLİ