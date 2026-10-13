Denizli Orman Bölge Müdürü, bu yıl 59 yangında 114 hektarın zarar gördüğünü açıkladı

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, bu yıl kentte meydana gelen 59 orman yangınında 114 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangınların 23'ünde faillerin tespit edildiğini açıkladı. Bölge Müdürü Ahmet Köle, diğer olaylara ilişkin araştırma ve adli süreçlerin devam ettiğini belirtti.

Denizli'de 2025 yılında yanan orman Honaz Dağı Milli Parkı ve Buldan Bölmekaya bölgesinde devam eden çalışmalar helikopter ile havadan denetlendi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl Denizli'de meydana gelen 59 orman yangınında toplam 114 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Köle, yangınların 29'unda faillerin tespit edildiğini bildirdi.

"23'ünde failler tespit edildi"

Yangın sezonunun geçmiş yıllara kıyasla başarılı geçtiğini ifade eden Ahmet Köle, can kaybının yaşanmadığını ve yangınlardan etkilenen alanların asgari düzeyde kaldığını söyledi. Yangınların çıkış nedenlerine yönelik yürütülen çalışmalara değinen Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Yangınların büyük bölümünde faillerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bunlardan 23'ünde failler tespit edildi. Diğer olaylarla ilgili araştırmalar ve adli süreçler devam ediyor" dedi.

Orman yangınlarına ilişkin ciddi yaptırımlar bulunduğunu vurgulayan Ahmet Köle, "İfade ettiğimiz gibi, hiçbir olay cezasız kalmamaktadır. Yangın söndürme masrafları, tazminatlar ve diğer cezai işlemlere ilişkin adli süreçler de ilgili merciler ve kurumumuz tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin yüzde 48'i ormanlarla kaplı

Denizli'nin yaklaşık yüzde 48'inin ormanlık alanlardan oluştuğunu belirten Ahmet Köle, kentte 588 bin hektarlık alanın ormanlarla kaplı olduğunu kaydetti. Bölgenin orman yangınları açısından hassas bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Köle, yangınlarla mücadele kapsamında bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü, araç ve ekipman kapasitesinin de güçlendirildiğini ifade etti. Helikopter sayısının ikiye çıkarıldığını ve Uşak'ta da bir helikopterin görev yapacağını belirten Köle, bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağladığını söyledi.

4,5 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Yangınlardan etkilenen alanların yeniden doğaya kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Köle, Buldan Bölmekaya'daki yaklaşık 2 bin hektarlık sahada toprak hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Bu yıl yaklaşık 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Köle, ağaçlandırma çalışmalarında bölgenin ekolojik şartlara uygun türlerin tercih edileceğini vurguladı. Köle, kurumun fidanlığında son 20 yılda yaklaşık 280 milyon fidan üretildiğini, bu yılki üretimin ise 7 milyon fidan olduğunu sözlerine ekledi.