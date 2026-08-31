Deveboynu Yarımadası Milli Park Oldu - Son Dakika
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Deveboynu Yarımadası Milli Park Oldu

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin 54'üncü milli parkının Deveboynu Yarımadası olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'nin 54'üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu. Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık" dedi.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin 54'üncü milli parkının Deveboynu Yarımadası olduğunu duyurdu. Yumaklı, yeni milli parkın başta Van ve Bitlis olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin 54'üncü milli parkı Deveboynu Yarımadası oldu. Van Gölü'nün turkuaz koyları, el değmemiş doğası, zengin yaban hayatı ve bin yıllık tarihi mirasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Deveboynu Yarımadası'nı koruma altına aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kadim coğrafyanın sahip olduğu eşsiz değerleri daha güçlü şekilde gün yüzüne çıkaracak, bölgemizin ekoturizm potansiyelini artıracağız. Vanımıza, Bitlisimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Deveboynu Yarımadası Milli Park Oldu - Son Dakika

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