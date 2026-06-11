Didim\'de minik tasarımcılar geri dönüşüm defilesiyle çevreye dikkat çekti

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen çevre koruma etkinliklerinde, çocukların geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kıyafetlerle sahne aldığı "Dönüşen Dünyanın Minik Tasarımcıları Defilesi" büyük ilgi görürken, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Dünya bize emanet ve doğamıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Didim Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle çevre bilincini büyütmeye ve doğaya dikkat çekmeye devam etti. Kıyı temizliği çalışmalarından çocuk etkinliklerine, geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik etkinliklerden doğa dostu buluşmalara kadar birçok programda halkla bir araya gelindi. Çevre derneklerinin de katkı sunduğu etkinliklerde, doğanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında çocukların doğayla daha güçlü bağ kurmasını amaçlayan çalışmalar gerçekleştirilirken, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Didim Belediyesi Çocuk Korosu ve "Dönüşen Dünyanın Minik Tasarımcıları Defilesi" de etkinlik programında yer aldı. Çevre Koruma Haftası kapsamında gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışmalarında ise daha temiz ve daha yaşanabilir bir Didim için çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çevre bilincinin gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, "Dünya bize emanet ve doğamıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. - AYDIN