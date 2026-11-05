Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesi 4 merkez ilçede mazgal temizliği yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen yağış öncesinde muhtemel su birikintileri ve taşkınlara karşı önlem amacıyla kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Yüzlerce personelin gece boyunca görev yaptığı çalışmada, merkez ilçelerdeki cadde ve bulvarlarda tıkanma ihtimali bulunan mazgal ve yağmur suyu ızgaraları tek tek temizleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda beklenen yağış öncesinde kent genelindeki önleyici çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan ekipler, gece mesaisi yaparak ana arterlerdeki mazgal ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmalara Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol, Park ve Bahçeler ve Sağlık İşleri daire başkanlıklarından yüzlerce personel katılıyor. Ekipler, yağış sırasında suyun tahliyesini güçleştirebilecek yaprak, çöp, toprak ve diğer atıkları mazgal ve yağmur suyu ızgaralarından temizliyor.

Ekipler gece boyunca sahada

Yağış başlamadan önce önleyici tedbirleri artıran ekipler, özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu ana cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Tıkanma ihtimali bulunan noktalar tek tek kontrol edilirken, yağmur suyunun tahliye sistemlerine kesintisiz ulaşabilmesi amacıyla mazgal ve ızgaralarda biriken atıklar temizleniyor. Gece saatlerinde sürdürülen çalışmayla, yağışın etkili olması durumunda cadde ve bulvarlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yağmur suyu hatlarının daha sağlıklı çalışmasının sağlanması amaçlanıyor.

4 merkez ilçede eş zamanlı çalışma

Bağlar ilçesinde Kamışlı Bulvarı, Orhan Doğan Caddesi, Evrim Alataş Caddesi ve Aram Tigran Bulvarı, Kayapınar ilçesinde Nazım Hikmet Caddesi, Fırat Bulvarı, Mahabad Bulvarı, Abdulkadir Aksu Caddesi, Kayapınar Caddesi ve Şanlıurfa Bulvarı, Yenişehir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, İstasyon Caddesi, Gevran Caddesi, Kışla Caddesi ve Elazığ Bulvarı, Sur ilçesinde ise İnönü Caddesi, Turistik Caddesi ve Gazi Caddesi'nde mazgal ve yağmur suyu ızgaraları temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beklenen yağışın kent yaşamında oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla yağış öncesindeki kontrollerini ve temizlik çalışmalarını sürdürecek.