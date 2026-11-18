Diyarbakır'da etkisini artıran sis, bazı uçak seferlerinde gecikmeye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürerek bazı uçak seferlerinde gecikmeye neden oldu. Ekipler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerleyen sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
Kentte gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi. Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
Kaynak: İHA
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