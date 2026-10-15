Diyarbakır\'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonuyla kayda alındı

Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde kentte üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından gök gürültüsüyle yağış başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.