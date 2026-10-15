Diyarbakır\'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonuyla kayda alındı

Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonuyla kayda alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Gök gürültüsünün ardından başlayan yağış ve şimşek anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da geceyi aydınlatan şimşekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde kentte üst üste çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin ardından gök gürültüsüyle yağış başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?