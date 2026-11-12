Düzce Akçakoca'da dalgaların zarar verdiği istinat duvarı kayalarla güçlendiriliyor - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da dalgaların zarar verdiği istinat duvarı kayalarla güçlendiriliyor

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Düzce Akçakoca\'da dalgaların zarar verdiği istinat duvarı kayalarla güçlendiriliyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Merkez Camii önündeki istinat duvarı, yüksek dalgaların etkisiyle zarar gördü. Akçakoca Belediyesi, denizden çıkarılan büyük kayalarla duvarı güçlendirip beton dökerek kıyıda güvenliği artırmayı hedefliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Merkez Camii önünde yüksek dalgaların etkisiyle zarar gören istinat duvarının onarımı için çalışma başlatıldı. Denizden çıkarılan büyük kayalarla güçlendirilecek duvarın beton dökülerek daha dayanıklı hale getiriliyor.

Akçakoca'da denizden gelen yüksek dalgaların zarar verdiği Merkez Camii önündeki istinat duvarında onarım ve güçlendirme çalışmaları başladı. Akçakoca Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, denizden çıkarılan büyük kayalar duvarın temeline yerleştiriliyor. Kayaların mevcut yapıyla bütünleştirilmesinin ardından bölgeye beton dökülerek istinat duvarının sağlamlığının artırılması planlanıyor. Özellikle fırtınalı havalarda etkisini artıran yüksek dalgalar nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesini amaçlayan çalışmalarla kıyı hattının dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Merkez Camii önündeki istinat duvarının daha sağlam hale getirilmesi ve kıyı bölgesinde güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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