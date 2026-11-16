Düzce Akçakoca'da Karadeniz dalgaları 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Akçakoca'da Karadeniz dalgaları 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Akçakoca\'da Karadeniz dalgaları 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce Akçakoca\'da Karadeniz dalgaları 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu
Haber Videosu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbaharda etkili olan Karadeniz'in dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Dalgaların kumları sürüklemesiyle ortaya çıkan kıyı aşınması hem havadan hem karadan görüntülendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbahar döneminde etkili olan Karadeniz'in hırçın dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Dalgaların kıyıda meydana getirdiği değişim, hem havadan hem de yerden görüntülendi.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini gösteren dalgalar sahil şeridinde aşınmaya neden oldu. Kıyıya vuran dalgaların kumları sürüklemesi sonucu bazı bölgelerde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar meydana geldi.

Dalgaların oluşturduğu oyuklar ve sahil boyunca ortaya çıkan kıyı aşınması, drone ile havadan ve karadan kaydedildi. Görüntülerde, denizin kıyı şeridinde meydana getirdiği değişim dikkat çekti. Karadeniz'in sonbahar dönemindeki dalgalı yapısının sahile etkisi, ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerKaradenizAkçakocaGüncelDüzceYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
09:38
Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:43:26. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da Karadeniz dalgaları 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android