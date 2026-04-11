Mahalle muhtarları projeleri inceledi

Düzce Belediyesi 63 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlediği inceleme gezisinde, içme suyu altyapı yatırımları ile Anıt Eser projesini tanıttı. Yeni arıtma tesisi ve şehir şebekesi çalışmaları muhtarlardan tam not aldı. Baştan sona yenilenen sistemle su kesintilerinin azaltılması, kaçakların önlenmesi ve su kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik bir inceleme gezisi düzenleyerek, kentin geleceğine yön verecek projeleri sahada tanıttı. Şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yatırımlar ile Kültür Mahallesi'nde yapımı süren Anıt Eser projesi, muhtarlardan tam not aldı. 63 mahalle muhtarının davet edildiği programda, Belediye Başkan Yardımcıları Barış Bayrak ve Ayşe Kılıç da yer aldı. İnceleme gezisinin ilk durağı Beyköy yolu üzerinde devam eden şehir şebekesi yenileme çalışmaları oldu. Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner, projelerin Düzce'nin önümüzdeki 50 yılına hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı. Tangüner, 1600'lük sağlam ve dayanıklı düktil borularla arıtma tesisine ulaştırılan suyun, 1200'lük ana hatlar üzerinden şehrin kuzey ve güneyine dağıtılacağını belirterek, proje kapsamında oluşturulan 39 DMA odası sayesinde arıza durumlarında geniş çaplı su kesintilerinin önüne geçileceğini ifade etti.

Heyetin ikinci durağı Uğur Suyu Regülatörü oldu. Burada yapılan bilgilendirmede, suyun arıtma tesisine doğal cazibe ile ulaştırıldığı ve bu sayede ciddi enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi. 111 milyon TL yatırım bedeline sahip tesisin, modern teknolojiye uygun olarak inşa edildiği vurgulandı. Projesi hazırlanan Fındıklı Aksu Barajı'nın da devreye alınmasıyla kentin su kaynaklarının çeşitlendirileceği ifade edildi.

Program kapsamında Bıçkı Deresi Regülatörü ve Terfi İstasyonu da incelendi. Yaz aylarında yaşanabilecek debi düşüşlerine karşı alternatif kaynak olarak planlanan tesisin, ihtiyaç halinde devreye alındığı bildirildi.

Muhtarlardan tam not

Gerçekleştirdikleri inceleme gezisi sonrası görüşlerini dile getiren muhtarlar, yapılan yatırımların Düzce'nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek projelerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Muhtarlar şöyle konuştu:

Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı ve Şerefiye Mahallesi Muhtarı Fikret Kocaoğlu: "Çok güzel yatırımlar yapılıyor.Memnuniyetle karşılıyoruz bu hizmetleri." Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay, Çakırlar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldırım ve Demetevler Mahalle Muhtarı Bülent Bakkaloğlu projeler ile ilgili çalışmaları beğendiklerini dile getirdi. - DÜZCE