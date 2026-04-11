Mahalle muhtarları projeleri inceledi

Mahalle muhtarları projeleri inceledi
11.04.2026 13:01  Güncelleme: 13:08
Düzce Belediyesi, düzenlediği inceleme gezisinde 63 mahalle muhtarına içme suyu altyapı yatırımları ve Kültür Mahallesi'ndeki Anıt Eser projesini tanıttı. Projelerin, su kesintilerini azaltmayı ve su kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Muhtarlar yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade etti.

Düzce Belediyesi 63 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlediği inceleme gezisinde, içme suyu altyapı yatırımları ile Anıt Eser projesini tanıttı. Yeni arıtma tesisi ve şehir şebekesi çalışmaları muhtarlardan tam not aldı. Baştan sona yenilenen sistemle su kesintilerinin azaltılması, kaçakların önlenmesi ve su kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik bir inceleme gezisi düzenleyerek, kentin geleceğine yön verecek projeleri sahada tanıttı. Şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yatırımlar ile Kültür Mahallesi'nde yapımı süren Anıt Eser projesi, muhtarlardan tam not aldı. 63 mahalle muhtarının davet edildiği programda, Belediye Başkan Yardımcıları Barış Bayrak ve Ayşe Kılıç da yer aldı. İnceleme gezisinin ilk durağı Beyköy yolu üzerinde devam eden şehir şebekesi yenileme çalışmaları oldu. Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner, projelerin Düzce'nin önümüzdeki 50 yılına hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı. Tangüner, 1600'lük sağlam ve dayanıklı düktil borularla arıtma tesisine ulaştırılan suyun, 1200'lük ana hatlar üzerinden şehrin kuzey ve güneyine dağıtılacağını belirterek, proje kapsamında oluşturulan 39 DMA odası sayesinde arıza durumlarında geniş çaplı su kesintilerinin önüne geçileceğini ifade etti.

Heyetin ikinci durağı Uğur Suyu Regülatörü oldu. Burada yapılan bilgilendirmede, suyun arıtma tesisine doğal cazibe ile ulaştırıldığı ve bu sayede ciddi enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi. 111 milyon TL yatırım bedeline sahip tesisin, modern teknolojiye uygun olarak inşa edildiği vurgulandı. Projesi hazırlanan Fındıklı Aksu Barajı'nın da devreye alınmasıyla kentin su kaynaklarının çeşitlendirileceği ifade edildi.

Program kapsamında Bıçkı Deresi Regülatörü ve Terfi İstasyonu da incelendi. Yaz aylarında yaşanabilecek debi düşüşlerine karşı alternatif kaynak olarak planlanan tesisin, ihtiyaç halinde devreye alındığı bildirildi.

Muhtarlardan tam not

Gerçekleştirdikleri inceleme gezisi sonrası görüşlerini dile getiren muhtarlar, yapılan yatırımların Düzce'nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek projelerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Muhtarlar şöyle konuştu:

Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı ve Şerefiye Mahallesi Muhtarı Fikret Kocaoğlu: "Çok güzel yatırımlar yapılıyor.Memnuniyetle karşılıyoruz bu hizmetleri." Mergiç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akçay, Çakırlar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldırım ve Demetevler Mahalle Muhtarı Bülent Bakkaloğlu projeler ile ilgili çalışmaları beğendiklerini dile getirdi. - DÜZCE

Son Dakika Çevre Mahalle muhtarları projeleri inceledi - Son Dakika

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
13:12
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
