Düzce\'de bahar temizliği sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsim geçişiyle birlikte yeşil alanlarda bakım ve düzenleme faaliyetleri hız kazandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklar, refüjler, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, uzayan otlar biçiliyor ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. Baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler ise bakım ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların daha temiz, düzenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi hedeflenirken, kent estetiğinin korunmasına da katkı sağlanıyor. Park ve yeşil alanlarda yapılan bakım çalışmalarıyla birlikte hem görsel düzen sağlanıyor hem de çevre sağlığı açısından önemli adımlar atılıyor. - DÜZCE