Düzce\'de içme suyu seferberliği sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Şebekesi Yenileme Projesi' kapsamında içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, hafta sonu da sahada sürdürüldü.

Proje çerçevesinde, su kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmek ve su kalitesini artırmak amacıyla mevcut şebeke hatları yenileniyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanırken, ekipler iki farklı mahallede eş zamanlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şıralık Mahallesi ve Azmimilli Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, eski ve kullanım ömrünü tamamlamış hatlar modern altyapı sistemleriyle değiştiriliyor. Bu sayede hem su iletiminde yaşanan kayıpların önüne geçilmesi hem de daha sağlıklı ve kesintisiz su temininin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, proje tamamlandığında şehir genelinde içme suyu altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini belirterek, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve destek için vatandaşlara teşekkür etti. - DÜZCE