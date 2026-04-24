Düzce'de içme suyu seferberliği sürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de içme suyu seferberliği sürüyor

Düzce\'de içme suyu seferberliği sürüyor
24.04.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Şebekesi Yenileme Projesi' kapsamında içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Şebekesi Yenileme Projesi' kapsamında içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar, hafta sonu da sahada sürdürüldü.

Proje çerçevesinde, su kayıp ve kaçak oranlarını en aza indirmek ve su kalitesini artırmak amacıyla mevcut şebeke hatları yenileniyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanırken, ekipler iki farklı mahallede eş zamanlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şıralık Mahallesi ve Azmimilli Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, eski ve kullanım ömrünü tamamlamış hatlar modern altyapı sistemleriyle değiştiriliyor. Bu sayede hem su iletiminde yaşanan kayıpların önüne geçilmesi hem de daha sağlıklı ve kesintisiz su temininin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, proje tamamlandığında şehir genelinde içme suyu altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini belirterek, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve destek için vatandaşlara teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de içme suyu seferberliği sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:22:25. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de içme suyu seferberliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.