Düzce'de sağanak yağışa karşı belediye 86 araç ve 137 personeli sahada görevlendirdi - Son Dakika
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Düzce'de sağanak yağışa karşı belediye 86 araç ve 137 personeli sahada görevlendirdi

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Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce'de belediye ekipleri sel ve su baskınlarına karşı harekete geçti. Sel ve su baskınlarına karşı 86 araç ve iş makinesi ile 137 personel sahada görevlendirildi; ekiplerin olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle belediye ekipleri alarma geçti. Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı 86 araç ve iş makinesi ile 137 personel sahada görev yapıyor.

Düzce'de etkili olan sağanak yağışa karşı Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alan belediye, 86 araç ve iş makinesi ile 137 personeli sahada görevlendirdi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği ve sahadaki çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Vatandaşların ihtiyaç ve ihbar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ile 153 Beyaz Masa üzerinden yetkililere ulaşabileceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de sağanak yağışa karşı belediye 86 araç ve 137 personeli sahada görevlendirdi - Son Dakika
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