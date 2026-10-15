Düzce'de sağanak yağışa karşı belediye 86 araç ve 137 personeli sahada görevlendirdi

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle belediye ekipleri alarma geçti. Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı 86 araç ve iş makinesi ile 137 personel sahada görev yapıyor.

Düzce'de etkili olan sağanak yağışa karşı Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alan belediye, 86 araç ve iş makinesi ile 137 personeli sahada görevlendirdi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği ve sahadaki çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Vatandaşların ihtiyaç ve ihbar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ile 153 Beyaz Masa üzerinden yetkililere ulaşabileceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.