Düzce İl Özel İdaresi, Dikmeli Köyü'nde 14 metrelik 7 kutu menfez işini tamamladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Dikmeli Köyü'nde 14 metrelik 7 kutu menfez işini tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Dikmeli Köyü\'nde 14 metrelik 7 kutu menfez işini tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde 1,5 x 1,5 metre ölçülerindeki 7 kutu menfezin yerleştirilmesini tamamladı. Toplam 14 metre uzunluğundaki menfezlerle yağış sularının kontrollü tahliyesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde toplam 14 metre uzunluğunda 7 kutu menfezin yerleştirilmesi çalışmalarını tamamladı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köylerin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Çilimli'de devam ediyor. Bu kapsamda Dikmeli Köyü'nde 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfez yerleştirildi. Toplam 14 metre uzunluğa sahip menfezlerin yerleştirilmesiyle yağış sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve yol altyapısının korunması amaçlanıyor. Köylerde altyapı ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Dikmeli Köyü'nde 14 metrelik 7 kutu menfez işini tamamladı - Son Dakika
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