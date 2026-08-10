Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor

Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'da yapımı devam eden İlçe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve projenin önemini vurguladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden Kaynaşlı İlçe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Kaynaşlı'da yapımı devam eden İlçe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Makas'a incelemeleri sırasında Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve protokol üyeleri eşlik etti. Yetkililer ve yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi alan Vali Makas, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sağlaması hedeflenen merkezin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Makas, projenin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Kaynaşlı, Gençlik, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund’un 5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund'un
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia’dan 1 yıllık dev imza Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan 1 yıllık dev imza
Karşıyaka’ya icra şoku Karşıyaka'ya icra şoku
Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 ölü Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

15:28
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
14:32
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu
Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 15:45:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.