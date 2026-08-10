Kaynaşlı Gençlik Merkezi gün sayıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, yapımı devam eden Kaynaşlı İlçe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Kaynaşlı'da yapımı devam eden İlçe Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Makas'a incelemeleri sırasında Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve protokol üyeleri eşlik etti. Yetkililer ve yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi alan Vali Makas, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sağlaması hedeflenen merkezin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Makas, projenin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.